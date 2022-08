Vertrag unterschrieben: Timo Werner ist zurück bei RB Leipzig

Die Rückkehr von Timo Werner zu RB Leipzig ist perfekt: Der deutsche Nationalspieler hat den Vertrag beim Bundesligisten unterschrieben.

Dadurch bindet er sich laut “Sky” bis 2026 an die Roten Bullen. Als Ablöse für Werner fliessen zunächst 20 Mio. Euro. Durch Boni kann die Summe in Zukunft auf bis zu 30 Millionen steigen. Bereits am Mittwoch wird Werner sein erstes Training in Leipzig bestreiten. Somit ist er auch ein Kandidat für den Spieltagskader gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag.

psc 9 August, 2022 15:32