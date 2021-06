Wechsel vom Tisch: Giroud verlängert beim FC Chelsea

Zuletzt wurde noch kräftig über einen Abgang spekuliert, nun bindet sich Olivier Giroud für eine weitere Saison an den FC Chelsea. Dies beschloss der Klub eigenen Angaben nach bereits im April.

Olivier Giroud brachte es in der abgelaufenen Saison beim FC Chelsea auf lediglich 17 Einsätze in der Premier League. Dass der 34-Jährige die Londoner daher zum Saisonende verlässt, galt als wahrscheinlich. Der AC Mailand wurde in diesem Zuge als Interessent gehandelt.

Allerdings ist ein Abgang des Franzosen vorerst vom Tisch. Seinen auslaufenden Kontrakt hat der Stürmer nämlich beim Champions-League-Sieger verlängert – um eine weitere Spielzeit. Dies vermeldeten die Blues am Freitag als offiziell. Neben Giroud erhielten ausserdem Trainer Thomas Tuchel (bis 2024) und Thiago Silva (bis 2022) neue Arbeitspapiere.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1400833651915505664

adk 4 Juni, 2021 18:01