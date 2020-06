Werner: Leipzigs Mintzlaff kommentiert Chelsea-Gerüchte

Der Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea soll schon in der kommenden Woche abgewickelt werden. Aufseiten des abgebenden Verein RB Leipzig zeigt man sich etwas überrascht von der forschen Berichterstattung.

Oliver Mintzlaff gibt sich bezüglich des angeblich unmittelbar bevorstehenden Wechsels von Timo Werner zum FC Chelsea etwas erstaunt. “Wir hatten noch keinen Austausch mit Chelsea”, sagte der Geschäftsführer von RB Leipzig am “Sky”-Mikro. “Bis jetzt hat weder Timo Werner die Klausel gezogen noch hat ein Klub einen Transfervertrag geschickt. Wir haben da nichts zu melden und beteiligen uns nicht an den täglichen Spekulationen.”

Dem Bundesliga-Herbstmeister sind bei diesem Transfergeschäft so oder so die Hände gebunden. Werner ist zwar noch bis 2023 an die Sachsen gebunden, hat sich bei seiner letzten Vertragsverlängerung jedoch eine Ausstiegsklausel implementieren lassen. Diese liegt dem Vernehmen nach zwischen 50 und 53 Millionen Euro.

aoe 6 Juni, 2020 16:14