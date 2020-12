Werner: “Noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe”

Stürmer Timo Werner hat beim FC Chelsea bereits seit acht Spielen kein Tor mehr erzielt. Nun spricht der deutsche Nationalspieler über seine Torflaute.

“Es war noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Man ist selbst immer ambitioniert und will in meinem Fall auch bestmöglich immer Tore schiessen, so wie ich es auch bei RB Leipzig gemacht habe”, teilte Timo Werner selbstkritisch in einem Interview mit “Sky” mit. Der 24-Jährige kam im Sommer von RB Leipzig zum FC Chelsea und erzielte für die Blues bislang erst acht Tore in 20 Pflichtspielen.

Dass er in London noch Probleme hat zum Torerfolg zu kommen, hänge laut dem Mittelstürmer damit zusammen, dass er in Leipzig unter Coach Julian Nagelsmann oft auch aus dem offensiven Mittelfeld gekommen ist – bei Chelsea hingegen ist er meist im Sturmzentrum gesetzt. “Ich glaube, ich muss meine Position auch nochmal neu finden”, glaubte Werner.

adk 20 Dezember, 2020 12:10