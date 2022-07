Werner öffnet Tür für Chelsea-Abgang: “Klar, dass ich mehr spielen will”

Timo Werner hat die Spekulationen um einen Abgang vom FC Chelsea angeheizt. Der deutsche Nationalspieler verfolgt ein klares Ziel: er will mehr spielen.

Beim FC Chelsea zählt Timo Werner längst nicht mehr zum unangefochtenen Stammpersonal. Vor allem vor dem Hintergrund der bald stattfindenden WM in Katar erhofft sich der Angreifer mehr Spielzeit. In den USA, wo die Londoner derzeit ihr Trainingslager abhalten, sagte der 26-Jährige: “Es ist klar, dass ich mehr spielen will und sollte, um für die Weltmeisterschaft in Form zu sein und auch, um eine Chance zu haben, bei der Weltmeisterschaft zu spielen.”

Noch scheint der gebürtige Stuttgarter aber die Vorbereitung mit dem FC Chelsea nutzen zu wollen, um Trainer Thomas Tuchel von sich zu überzeugen. “Ich denke, in vielen Spielen war ich nicht in seinen Gedanken, also versuche ich, das zu ändern”, so Werner, dessen Vertrag beim FC Chelsea noch bis 2025 läuft.

adk 19 Juli, 2022 10:18