Aaron Ramsey spricht mit einem Premier League-Klub

Juves Mittelfeldspieler Aaron Ramsey gilt im Hinblick auf den Winter als Transferkandidat. Sein Berater führt bereits Gespräche mit einem Premier League-Klub.

Von da stiess der walisische Nationalspieler vor gut zwei Jahren ablösefrei zu Juventus. Wirklich durchsetzen konnte sich Ramsey in Turin nicht. Und seine Zeit könnte im Januar trotz Vertrag bis 2023 ablaufen. Italienischen Medienberichten zufolge möchte der FC Everton mit Trainer Rafael Benitez den 30-jährigen Spielmacher in sein Team holen. Offenbar können die Toffees sogar auf einen ablösefreien Transfer spekulieren. Die Turiner sollen bereit sein, den bestehenden Kontrakt aufzulösen, um so das Salär Ramseys einzusparen.

psc 8 Dezember, 2021 17:52