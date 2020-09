Der FC Everton und Allan (29) machen mindestens für die kommenden drei Spielzeiten gemeinsame Sache. Die Toffees geben die Unterzeichnung einer Partnerschaft über drei Jahre bekannt. Im Gegenzug sollen 25 Millionen Euro Fixablöse an den SSC Neapel gehen – drei Millionen Euro Boni könnten noch hinzukommen.

“Es ist eine wahre Freude, bei Everton zu unterschreiben. Ich bin unheimlich glücklich, hier zu sein”, frohlockt Allan nach der Paraphierung seines Vertrags. “Es ist ein Klub mit einer langen Geschichte in der Premier League, der echte Ambitionen hat – und dann ist da noch Professor Ancelotti. Er hat alles getan, um mich hierher zu locken.”

Die Toffees haben somit nach Niels Nkounkou ihren zweiten Transfer in diesem Sommer offiziell bestätigt. Nach den beiden Neuankömmlingen sollte demnächst auch James Rodriguez dazustossen. Der Kolumbianer soll in Kürze den Medizintest in Liverpool absolvieren.

✍️ | Morning, Blues! 👋

We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan

— Everton (@Everton) September 5, 2020