Everton bestätigt Entlassung von Benitez – übernimmt nun Rooney?

Der FC Everton zieht die Reissleine und bestätigt die Trennung von Trainer Rafael Benitez. Nun gibt es Gerüchte um Klublegende Wayne Rooney.

Wie der FC Everton am Sonntagnachmittag mitteilt, ist Rafael Benitez nicht länger Coach der ‘Toffees’. Der 61 Jahre alte Spanier, der vergangenen Sommer für den zu Real Madrid gewechselten Carlo Ancelotti übernahm, verlor am Vortag in der Premier League mit 1:2 bei Norwich City. Everton rangiert daher derzeit auf einem enttäuschenden 16. Tabellenplatz.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

Noch bevor der Traditionsklub aus Liverpool die Entscheidung verkündete, berichtete die Boulevardzeitung “Daily Mirror”, dass Wayne Rooney für Benitez übernehmen könnte. Der ehemalige Everton-Torjäger ist derzeit Teammanager beim Zweitligisten Derby County, wo sein Vertrag noch bis 2023 datiert ist.

adk 16 Januar, 2022 16:08