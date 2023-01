Entscheidung getroffen: Everton feuert Trainer Frank Lampard

Der 44-Jährige hat bei den Toffees vor ziemlich genau einem Jahr übernommen und muss nach inzwischen zehn sieglosen Spielen in Serie nun den Hut nehmen. Vertraglich wäre der Ex-Profi noch bis Juni 2024 an den Klub aus Liverpool gebunden gewesen. Die 0:2-Niederlage bei West Ham am Samstag war nun die eine Niederlage zu viel. Das Vertrauen in Lampard ist bei der Klubleitung nicht mehr vorhanden, weshalb es zur bereits seit längeren antizipierten Trennung kommt.

Everton liegt in der Tabelle der Premier League mit 15 Punkten aus 20 Spielen auf dem vorletzten Platz.

#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.

Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.

— Everton (@Everton) January 23, 2023