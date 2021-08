Kumpel von Neymar: PSG hat den Mbappé-Nachfolger gefunden

Ein Abgang von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain noch in diesem Monat oder spätestens im kommenden Jahr ist weiterhin möglich bis wahrscheinlich. Einen potentiellen Nachfolger haben die Klubbosse der Franzosen bereits ausgemacht.

Laut einem Bericht von “RMC Sport” beschäftigen sich die PSG-Verantwortlichen mit dem brasilianischen Nationalstürmer Richarlison vom FC Everton. Der 24-Jährige nahm in diesem Sommer für sein Land sowohl an der Copa America wie auch an den Olympischen Spielen teil und ist ein Kumpel von PSG-Stürmer Neymar. Möglicherweise tritt er in Paris bald die Nachfolge von Mbappé an. Günstig wäre ein Transfer auf keinen Fall: Der Torjäger ist noch bis 2024 an die Toffess gebunden.

Weiterhin auch ein Thema für einen Transfer zu PSG ist Cristiano Ronaldo. Der 36-jährige Portugiese ist in einem Jahr ablösefrei zu haben.

psc 24 August, 2021 11:54