Mourinho überraschend als neuer Everton-Coach gehandelt

José Mourinho ist erst seit Sommer 2021 Cheftrainer bei der AS Rom. Überraschend wird der Portugiese nun beim FC Everton ins Gespräch gebracht.

Der FC Everton hat unter Chefcoach Rafael Benitez in der laufenden Premier-League-Saison erst vier Siege, drei Remis, aber dafür gleich sieben Niederlagen kassiert. Die ‘Toffees’ rangieren damit auf Tabellenplatz 15 – und Benitez muss um seinen Job bangen.

Die britische Boulevardzeitung “Sun” berichtet nun, dass die Verantwortlichen des FC Everton es sogar in Erwägung ziehen würden, sich um José Mourinho zu bemühen. Letzterer besitzt jedoch bei der AS Rom noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Ob er überhaupt Interesse daran hätte, die Italiener für ein Comeback in der Premier League zu verlassen, bleibt vorerst spekulativ.

adk 5 Dezember, 2021 12:58