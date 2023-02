Der englische Nationalkeeper Jordan Pickford unterschreibt neuen Vertrag

Der 28-Jährige stiess im Sommer 2017 aus Sunderland zu den Toffees und ist dort die unumstrittene Nummer 1. Nun hat Pickford beim Klub aus Liverpool einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2027 unterzeichnet. «Ich und meine Familie sind glücklich hier. Wir lieben es bei Everton und das ist ein massiver Verein. Es ist definitiv mein Ziel, bei diesem Klub erfolgreich zu sein», wird der Keeper bei der Vertragsunterschrift zitiert.

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027.

— Everton (@Everton) February 24, 2023