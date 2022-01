Der Premier League-Klub hat die Verpflichtung des 43-Jährigen am Montag bestätigt. Lampard unterzeichnet bei den Toffees einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis 2024. Damit übt er fast genau ein Jahr nach seinem Rauswurf beim FC Chelsea wieder einen neuen Trainerjob aus. Lampard tritt die Nachfolge von Rafael Benitez an, der seinen Posten nach einem halben Jahr räumen musste.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.

— Everton (@Everton) January 31, 2022