Perfekt: Morgan Schneiderlin schliesst sich Nizza an

Nach insgesamt 12 Jahren auf der Insel bei Southampton, Manchester United und Everton führt die Reise von Morgan Schneiderlin im Sommer zurück in dessen französische Heimat.

Der 30-jährige Mittelfeldprofi schliesst sich nach Robson Bambu (Athletico Paranaense) und Flavius Daniliuc (Bayern München) als dritter Neuzugang in diesem Sommer der OGC Nizza an. “Bei Morgan Schneiderlin fehlt nur noch eine kleine Unterschrift des FC Everton. Es sollte aber über die Bühne gehen. Er hat den Medizincheck bestanden und sollte morgen bei uns anfangen”, sagt Nizzas Sportdirektor Julien Fournier. “Die Ablöse wird zwischen 2 und 4 Mio. Euro betragen. Wir müssen keine riesigen Summen in die Hand nehmen, um uns zu verstärken. Morgan wird uns Stabilität und einen guten Charakter bringen. Das ist für uns diesen Sommer der Fokus und das allerschwierigste”, ergänzt er.

Auch Linksverteidiger Hassane Kamara steht vor einem Wechsel von Reims nach Nizza.

psc 23 Juni, 2020 15:26