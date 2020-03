Wie der FC Everton mitteilt, wird der 28-Jährige in der kommenden Woche operiert. Zu Beginn dieses Jahres wurde Cenk Tosun ligaintern an Crystal Palace ausgeliehen. Dort erlitt er im Training am Montag die schwere Blessur, die ihn für den Rest der Saison und auch die anstehende EM ausser Gefecht setzt.

Excl: Cenk Tosun out for rest of season + #EURO2020 with ruptured ACL from Crystal Palace training. Surgery next week, rehab at Everton. #EFC responsible for treatment, #CPFC owe £1m loan fee if stay in PL. Original story by @MattWoosie for @TheAthleticUK: https://t.co/lQVUVpH7gL

— David Ornstein (@David_Ornstein) March 5, 2020