Abgänge fix: Liverpool verabschiedet Divock Origi & Loris Karius

Die Verträge des belgischen Stürmers und deutschen Keepers laufen in diesem Sommer aus und werden nicht mehr verlängert. Origi verlässt die Reds nach insgesamt acht Jahren. Der 27-Jährige könnte zum italienischen Meister AC Mailand wechseln.

Wohin der Weg von Karius führt, ist noch ungewiss. Der 28-Jährige stand während sechs Jahren unter Vertrag, wobei er seit Sommer 2018 im Grunde keine Rolle mehr spielt und zwischenzeitlich zweimal ausgeliehen war.

Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.

Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend ❤️ pic.twitter.com/lkQsNKANVp

— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022