Arsène Wenger weiss, weshalb Wirtz in Liverpool zunächst Probleme hatte

Florian Wirtz scheint beim FC Liverpool allmählich Fuss zu fassen: Nach seinem Auftritt beim 1:0-Sieg gegen Real Madrid wird er mit Lob überschüttet. Auch Ex-Coach Arsène Wenger, der inzwischen als TV-Experte auftritt, ist vom Deutschen angetan - und glaubt auch zu wissen, weshalb es für diesen bei den Reds nicht auf Anhieb klappte.

Der französische Ex-Trainer stellt eine deplatzierte Forderung des deutschen Nationalspielers in den Mittelpunkt seiner Analyse. "Als Wirtz die Wahl hatte, zu Bayern München oder Liverpool zu gehen, hat er zu Liverpool gesagt: 'Ich komme zu euch, wenn ich auf der Zehn spielen darf. Ich will nicht auf dem Flügel spielen'. Liverpool hat dann, um ihn zu bekommen, Okay gesagt", erklärt Wenger bei "beIn Sports".

Diese Massnahme habe allerdings nicht gefruchtet: Für Wirtz wurde das bislang sehr gut funktionierende Mittelfeldzentrum mit Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister und Dominik Szoboszlai "zerstört", wie Wenger ausführt. Szoboszlai musste zunächst auf die Bank.

Inzwischen hat Liverpool-Coach Arne Slot jedoch umgestellt: Wirtz hat zuletzt gegen Real doch wieder auf dem linken Flügel agiert - und es ging auf. Der Deutsche selbst scheint auch zufrieden zu sein, so war zumindest sein Instagram-Post nach der Partie zu lesen.

Peter Schneiter 6 November, 2025 14:39