Bestätigt: Zwei Spiele Sperre für Jürgen Klopp

Jürgen Klopps Äusserungen nach Liverpools 4:3-Sieg gegen Tottenham haben Folgen. Der Trainer der Reds wird von der FA gesperrt.

Wie die FA am Donnerstag bestätigt, erhält Jürgen Klopp eine Sperre von zwei Spielen sowie eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Pfund (rund 88.000 Euro). Klopp wird dem FC Liverpool damit definitiv im kommenden Premier-League-Spiel gegen Aston Villa (Samstag, 16 Uhr) fehlen. Das zweite Spiel ist bis zum Ende der Saison 2023/24 auf Bewährung ausgesetzt. Er darf sich somit nichts mehr zuschulden kommen lassen.

Jurgen Klopp has been suspended from the touchline and fined following media comments that he made after Liverpool’s Premier League game against Tottenham Hotspur on Sunday 30 April 2023. Full statement: https://t.co/B88O6WPtsr pic.twitter.com/xYdxJshB8f — FA Spokesperson (@FAspokesperson) May 18, 2023

Klopp hatte sich Ende April nach dem Sieg gegen Tottenham über Schiedsrichter Paul Tierney aufgeregt. "Wir haben unsere Geschichte mit Tierney. Ich weiss wirklich nicht, was er gegen uns hat. Er hat gesagt, dass es kein Problem gibt, aber das kann nicht wahr sein", so der Liverpool-Coach nach dem Spiel bei "Sky Sports". Klopp hatte sich das komplette Spiel über Tierney echauffiert und nach dem Siegtreffer von Diogo Jota in der Nachspielzeit ausgelassen direkt vor dem Vierten Offiziellen gejubelt. "Mein Jubel war unnötig, aber was er zu mir gesagt hat, als er mir die Gelbe Karte gezeigt hat, ist nicht in Ordnung", meinte Klopp.

Das englische Schiedsrichter-Gremium erklärte hinterher nach Überprüfung der Tonaufzeichnung des Spiels, dass Tierney "professionell gehandelt" habe. "Wir weisen jede Andeutung zurück, dass Tierneys Verhalten unangemessen war", lautete es in einer Stellungnahme.

Nun schreibt die FA in einer Mittelung: "Jürgen Klopp hat zugegeben, dass seine Äußerungen über den Schiedsrichter in den Medieninterviews nach dem Spiel ein unangemessenes Verhalten darstellen, da sie Befangenheit implizieren, die Integrität des Schiedsrichters in Frage stellen, persönlich und beleidigend sind und den Fußball in Verruf bringen."

adk 18 Mai, 2023 17:19