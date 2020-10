Wie die Reds am Freitagmittag mitteilen, verlief der Eingriff erfolgreich. Van Dijk zog sich im Derby gegen Everton Mitte Oktober einen Kreuzbandriss zu. Jetzt liess sich der 29-jährige Niederländer in London operieren. Der Abwehrspieler konzentriere sich nun darauf, die Reha möglichst gut zu verbringen. Den Zeitpunkt seiner Rückkehr auf den Platz lässt Liverpool offen.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.

He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2020