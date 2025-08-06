Darwin Núñez steht kurz vor Unterschrift in Saudi-Arabien

Der uruguayische Stürmer Darwin Núñez wird den FC Liverpool in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen und nach Saudi-Arabien wechseln.

Al-Hilal buhlt bereits wochenlang um den 26-jährigen Torjäger, der in bislang drei Jahren bei den Reds nicht richtig in Fahrt gekommen ist und nach den Verpflichtungen von Hugo Ekitiké und wohl auch Alexander Isak gehen darf und soll. Laut Fabrizio Romano hat Al-Hilal in den Gesprächen um die Ablöse mit Liverpool nun einen Durchbruch erzielt. 53 Mio. Euro plus hohe Boni, die einfach zu erreichen sind, sollen zu den Reds fliessen. Auch mit Núñez laufen längst Gespräche. Noch hat dieser sein finales Okay nicht gegeben.

Im Lager der Saudis ist man aber durchaus optimistisch. Trainer Simone Inzaghi möchte den Stürmer unbedingt in sein Team holen und führt wohl auch direkte Gespräche mit diesem.

psc 6 August, 2025 11:23