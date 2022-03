Milan steht kurz vor einem Transfercoup um Divock Origi

Der belgische Stürmer Divock Origi steht kurz vor der Vertragsunterschrift beim AC Mailand.

Der 26-jährige Angreifer wird Liverpool im Sommer nach acht Jahren verlassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist er von der Offerte von Milan angetan. Die Gespräche zwischen den Rossoneri und seinem Berater sind weit fortgeschritten. Eine verbale Einigung und damit auch eine baldige Unterschrift sollen kurz bevorstehen. Origi will sich nach vielen Jahren als Joker bei Liverpool neu orientieren und hofft künftig auf mehr Einsatzzeiten. In dieser Saison kam er im Dress der Reds bislang “nur” in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er zwischenzeitlich wegen muskulären Problemen ausser Gefecht gesetzt war. Dabei gelangen ihm stattliche acht Skorerpunkte.

psc 21 März, 2022 15:25