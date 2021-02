Düstere Aussichten für Virgil van Dijk

Die Hoffnungen auf ein Comeback von Liverpools Abwehrboss Virgil van Dijk noch in dieser Saison sind auf ein Minimum gesunken.

Nach dessen schwerer Knieverletzung rechnet Reds-Coach Jürgen Klopp nicht mehr damit, den 29-jährigen Niederländer heuer noch einmal einsetzen zu können. Über die Einsatzchancen von van Dijk sagt der Deutsche am Dienstag: “Ich will nicht sagen, dass es absolut unmöglich ist, aber es ist unwahrscheinlich. Wirklich keiner, kein Arzt, niemand hat mir gesagt, dass es eine Chance gibt, dass Virgil in dieser Saison wieder spielt.”

Van Dijk musste sich im vergangenen Oktober nach einer Kreuzbandverletzung einer Operation unterziehen. Seither befindet er sich in der Reha.

Am Montagabend gaben die Reds auch bekannt, dass Joel Matip wegen Problemen mit den Bändern an den Sprunggelenken in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen wird.

