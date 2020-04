Der FC Liverpool rudert nach Shitstorm zurück

Der FC Liverpool rudert nach heftiger Kritik zurück und wird seine Mitarbeiter doch nicht in den Zwangsurlaub schicken.

Am Wochenende kündigten die Reds an, dass sie Kurzarbeit beantragen werden. Liverpools CEO Peter Moore teilte am Montagabend in der Folge mit, dass die Massnahme nicht umgesetzt wird. Er entschuldigte sich auch bei den Fans: “Wir glauben, dass wir letzte Woche zum falschen Schluss gekommen sind. Das tut uns wirklich leid.”

Moore warnte allerdings auch: “Auch wenn wir vor dieser Krise in einer gesunden Position waren – unsere Einnahmen sind weggefallen, während unsere Ausgaben bleiben.”

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 6, 2020

psc 7 April, 2020 09:50