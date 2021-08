FC Liverpool sichert sich wohl Wunderkind

Der FC Liverpool schnappt sich mit Bobby Clark offenbar eines der grössten Nachwuchsjuwelen des englischen Fussballs.

Bobby Clark zieht sich wohl schon bald das Trikot des FC Liverpool über. Nach Informationen des “Evening Chronicle” haben sich die Reds mit Newcastle United auf die Modalitäten eines Wechsels geeinigt und hoffen, den Deal zeitnah offiziell bestätigen zu können.

In den vergangenen Monaten hiess es in Newcastle noch, die Magpies wollen Clark eine Zukunft bieten, um in die Fussstapfen seines Vaters Lee Clark zu treten, der eine der grossen Idole in der Vereinsgeschichte ist. Dazu wird es aber wahrscheinlich nicht kommen.

Spieler in Clarks Alter durchlaufen bei Newcastle üblicherweise eine Art Stipendium bis zum Alter von 17 Jahren, bevor sie einen Profivertrag erhalten. Joe White und Elliot Anderson haben diesen Weg im letzten Jahr eingeschlagen.

aoe 7 August, 2021 12:52