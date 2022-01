FC Liverpool und Luis Diaz sind sich einig

Nachdem der Transfer von Dusan Vlahovic unter Dach und Fach gebracht wurde, steht der nächste Gigantentransfer unmittelbar bevor: Luis Diaz und der FC Liverpool sind sich über einen Wechsel einig.

Der FC Liverpool ist drauf und dran den Transfer von Luis Diaz noch bis Transferende am Montagabend einzutüten. Laut Insider Fabrizio Romano bereiten die Reds mit dem abgebenden FC Porto aktuell die letzten Formalitäten vor, um den Deal so schnell wie möglich abzuschliessen.

Während die Klubs noch über letzte Details verhandeln, ist sich Diaz mit dem Topteam aus der Premier League bereits über einen langfristigen Fünfjahresvertrag einig geworden. Die Rede ist von einer Ablöse über 60 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen.

Diaz überragt in dieser Saison mit 14 Toren und fünf Vorlagen in 18 Meisterschaftsspielen, was ihn selbstverständlich europaweit begehrt macht. Tottenham Hotspur und Newcastle United haben im Werben um den 25-Jährigen aber wohl gegen Liverpool das Nachsehen.

aoe 29 Januar, 2022 14:38