Der FC Liverpool und Jakub Ojrzynski machen für die kommenden Jahre gemeinsame Sache. Der Pole erhält laut der offiziellen Vereinsmitteilung einen langfristigen Vertrag an der Anfield Road. Zur Länge werden keine genauen Angaben gemacht.

Ojrzynski wechselte vor zwei Jahren von Legia Warschau in den Liverpooler Nachwuchs. Nach einem Jahr bei der U18 teilte er seine Spielzeiten in der vergangenen Saison zwischen der U18 und der U23 auf, wobei Ojrzynski zehn Einsätze bei der jüngeren und sieben bei der älteren Altersklasse absolvierte.

Der 18-Jährige trainierte zudem regelmässig mit der von Jürgen Klopp trainierten Profimannschaft. Beim Premier-League-Spiel gegen Sheffield United im Februar sass er erstmals auf der Bank.

