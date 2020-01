Fix: VfB leiht Phillips erneut aus

Lange sollte Nathaniel Phillips nicht beim FC Liverpool verweilen. Der ambitionierte Innenverteidiger ist erneut für ein halbes Jahr an den VfB Stuttgart verliehen worden.

Der VfB Stuttgart bestätigt die erneute Ausleihe von Nathaniel Phillips. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird bis zum Saisonende vom FC Liverpool verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass dem deutschen Zweitligisten erneut keine Kaufoption zugestanden wurde.

Phillips kam in der Hinrunde auf neun Einsätze in der 2. Bundesliga sowie zwei DFB-Pokal-Spiele – und wusste mit seinen Auftritten durchaus zu überzeugen. Ende 2019 holten die Reds den Rechtsfuss aufgrund er angespannten Personallage vorerst zurück an die Anfield Road.

“Wir sind sehr froh, dass Nathaniel nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Liverpool ab sofort wieder ein Teil unserer Mannschaft ist. Der Austausch mit den Verantwortlichen des FC Liverpool war und ist sehr konstruktiv und vertrauensvoll”, erklärt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

aoe 13 Januar, 2020 10:10