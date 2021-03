Georginio Wijnaldum spricht über mögliche Verlängerung in Liverpool

Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers Georginio Wijnaldum beim FC Liverpool läuft zum Saisonende aus. Ob der 30-Jährige über dieses Saison hinaus bleibt, ist weiterhin ungewiss.

Wegen der Corona-Pandemie und der angespannten finanziellen Situation auch bei den Reds gestalten sich die Verhandlungen kompliziert. Wijnaldum äussert sich am Dienstag zum aktuellen Stand der Gespräche: “Im Moment gibt es keine Neuigkeiten. Es ist nicht so, dass ich nicht glücklich wäre und ich gehen muss, ich bin happy hier. Aber es ist nicht so einfach wie manche Leute denken. Du musst mit dem Klub verhandeln und es gibt viele Faktoren.”

Angeblich steht der Mittelfeldspieler beim FC Barcelona und bei Paris St. Germain hoch im Kurs, was die Gespräche mit Liverpool wohl auch nicht vereinfachen. Ob auch schon mit anderen Interessenten Verhandlungen laufen, ist offen. Rein reglementarisch darf sich Wijnaldum wegen seines auslaufenden Kontrakts seit dem 1. Januar frei mit anderen Klubs unterhalten.

psc 9 März, 2021 16:22