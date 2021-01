Hamann zweifelt an Thiago-Durchbruch bei Liverpool

Thiago hat beim FC Liverpool noch Probleme, die Erwartungen zu erfüllen. Ex-Reds-Profi Dietmar Hamann hat seine Zweifel, ob dem ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern noch der Durchbruch gelingt.

Im vergangenen Sommer wechselte Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool. Eine Blessur und eine Corona-Erkrankung warfen den Spanier seither aber zurück. Und der Ballkünstler hat seither immer noch zu kämpfen, sich im Spiel der Reds zu integrieren.

“Er hat nicht viel gespielt, er war verletzt”, sagte Dietmar Hamann im Gespräch mit “Stadium Astro” über Thiago. “Wir haben gesehen, dass einige der besten Spieler in Europa ein paar Wochen oder Monate brauchen, um sich an das englische Spiel anzupassen. Ich denke, wir werden einen besseren Thiago sehen”, so der derzeitige TV-Experte, der anmerkte: “Thiago ist ein Spieler, der immer in Ballbesitz sein will, er kommt auf 120 Ballkontakte in einem Spiel, und wenn er den Ball haben will, werden die Verteidiger und Aussenverteidiger versuchen, ihn ihm zu geben, weil sie wissen, dass er ein Spielmacher ist.”

Der frühere deutsche Nationalspieler bemängelte allerdings: “Die Zeit, die sie verlieren, wenn sie ihm den Ball geben, ist Zeit, die sie verlieren, wenn sie ihn schnell zu Salah oder Mane geben. Liverpool war immer dann am verheerendsten, wenn der Ball schnell zu Mane und Salah gelangt ist.” Hamann weiter: “Die Dynamik der Mannschaft wird sich verändern und ich bin mir nicht sicher, ob diese Veränderung zum Besseren sein wird, wenn er (Thiago) im Team ist. Er ist ein brillanter Spieler, daran gibt es keinen Zweifel, aber ob er ein Spieler ist, den Liverpool braucht, da bin ich mir nicht so sicher.”

