Der 29-jährige Spanier verletzte sich wie Virgil van Dijk im Merseyside-Derby gegen Everton Mitte Oktober. Trainer Jürgen Klopp teilte am Montag mit, dass es mindestens noch einige Wochen gehe bis Thiago wieder einsatzbereit ist. In diesem Kalenderjahr wird der Mittelfeldstratege keine Spiele mehr bestreiten können.

Jürgen Klopp today provided an update on the fitness of @Thiago6 👇

— Liverpool FC (@LFC) November 30, 2020