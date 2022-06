James Milner hängt in Liverpool eine weitere Saison an

Der FC Liverpool bestätigt die Vertragsverlängerung mit James Milner.

Der 36-jährige Routinier hängt bei den Reds, wo er bereits seit 2015 spielt, eine weitere Saison an. Trainer Jürgen Klopp schätzt den Allrounder sehr. In der vergangenen Saison kam Milner in insgesamt 39 Pflichtspielen zum Einsatz. Auch in der kommenden Saison steht er dem deutschen Liverpool-Coach zur Verfügung, worüber alle Parteien glücklich sind.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ — Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022

psc 7 Juni, 2022 09:37