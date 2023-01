Jürgen Klopp: Energie für 10 weitere Jahre beim FC Liverpool

Für den FC Liverpool läuft es in dieser Saison sportlich überhaupt nicht, weshalb Jürgen Klopp mancherorts unter Druck gesetzt wird. Für den Deutschen ist seine Zeit an der Anfield Road noch lange nicht vorbei – 10 Jahre habe er noch im Tank, sagte der Trainer.

Im Anschluss an das 0:0 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea fachsimpelte Jürgen Klopp in illustrer Runde. Steven Gerrard, der seinen Herzensklub eher früher als später als Trainer übernehmen möchte, macht einen Witz in Klopps Richtung, fragte nach dessen Motivation.

«Meine Motivation ist kein Problem», sagte Klopp bei «BT Sport». «Ich bin ein bisschen wie Obelix, der in den… Sie kennen Asterix und Obelix? Ah, du kennst sie nicht, vergiss es… Ich habe genug Energie für weitere 10 Jahre, wenn du willst!»

Klopp ist an der Anfield Road längst eine lebende Legende, verfügt dort noch über einen bis 2026 datierten Vertrag. Meint er es mit den zehn Jahren tatsächlich ernst, muss sich der deutsche Übungsleiter für die nächsten Wochen aber definitiv etwas einfallen lassen.

Mit nur 29 Punkten aus den ersten 19 Spielen und ohne Sieg in den letzten drei Spielen hat Liverpool einen schlechten Start erwischt und liegt nur auf dem 9. Platz.

aoe 22 Januar, 2023 16:03