Jürgen Klopp gewinnt die nächste Trophäe

Grosse Ehre für Jürgen Klopp: Der Liverpool-Trainer wurde von seinen Berufskollegen in der Premier League zum Trainer des Jahres gewählt.

Der deutsche Erfolgscoach entschied die Wahl, nachdem er die Reds zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren geführt hat. Bei der Überreichung der prestigeträchtigen “Sir Alex Ferguson Trophy” zeigt sich Klopp gerührt: “Ich bin absolut begeistert, diese wunderschöne Trophäe zu bekommen. Sie ist wirklich wunderschön. Wir hatten ein gemeinsames Frühstück. Für mich war es so, als würde ich den Papst treffen. Ich hätte in diesem Moment nie gedacht, dass ich irgendwann mal die Trophäe in der Hand halten würde, die nach ihm benannt ist.”

Sir Alex würdige den 53-Jährigen in einer Videobotschaft: “Du hast es absolut verdient. Die Leistung deiner Mannschaft war herausragend, deine Persönlichkeit hat den ganzen Klub erfasst. Ich verzeihe dir auch, dass du mich um halb vier morgens geweckt hast um mir zu erzählen, dass ihr die Meisterschaft gewonnen habt.”

𝗕 𝗢 𝗦 𝗦 🤩 Jürgen Klopp has won the @LMA_Managers Manager of the Year award 🏆👏 pic.twitter.com/IE47LUUyyL — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020

psc 27 Juli, 2020 21:45