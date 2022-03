Jürgen Klopp hält an Abschiedsplan fest

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp verfügen noch über ein bis 2024 datiertes Vertragsverhältnis. Für den Deutschen ist nach aktueller Auffassung danach Schluss an der Anfield Road.

Jürgen Klopp hat nicht vor, dem FC Liverpool länger als 2024 die Treue zu halten. “Der Plan ist immer noch derselbe, es hat sich nichts geändert”, betonte der Trainer während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Premier League gegen West Ham United (Samstag, 18.30 Uhr). “Wenn ich mich entscheide, 2024 zu gehen, dann hat das nichts mit der Qualität der Mannschaft zu tun. Alles, was wir tun, ist auf lange Sicht angelegt.”

Klopp hat die Reds im Oktober 2015 übernommen und wird an der Anfield Road für seine Erfolge vergöttert. Der 54-Jährige coachte Liverpool in den letzten Jahren zur Meisterschaft, dem Titel in der Champions League, der Klub-WM-Trophäe sowie kürzlich zum Gewinn des Ligapokals.

Einen Spalt lässt sich Klopp aber dann doch offen. Möglicherweise bleibe er doch noch länger, sollte er noch die nötige Energie für diese Aufgabe haben. “Das ist sehr wichtig. Aber der Plan ist momentan, bis 2024 zu machen.”

aoe 5 März, 2022 12:34