Jürgen Klopp lacht über die Mbappé-Gerüchte

Kylian Mbappé wurde in der Vergangenheit auch schon mit Liverpool in Verbindung gebracht. Reds-Coach Jürgen Klopp kann darüber allerdings nur lachen.

Der englische Traditionsklub ist von einer Mbappé-Verpflichtung meilenweit entfernt, wie der deutsche Trainer gegenüber "Sky" verkündet. "Wir lachen darüber", meint Klopp und führt aus: "Ich kann sagen, dass ich finde, dass er ein richtig guter Spieler ist. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen jetzt sowas von gar nicht zu uns." Einen Mbappé-Transfer zu den Reds könne es nur geben, wenn ihn jemand aus der Klubleitung überraschen wolle: "Das ist aber bisher in den acht Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht passiert."

Erst am Wochenende skizzierten einige englische Portale ein Szenario mit einem Leihgeschäft von Liverpool mit Mbappé. Im kommenden Jahr soll dieser dann fix zu Real Madrid stossen.

Offenbar ist dies kein Geschäft, das in die Tat umgesetzt wird. Mbappé steht in Pairs nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Die Franzosen forcieren einen Verkauf in diesem Sommer, sofern der 24-Jährige nicht verlängert.

psc 31 Juli, 2023 17:48