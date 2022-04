Vertrags-Hammer: Jürgen Klopp hat bei Liverpool bereits verlängert

Der 54-Jährige zeigte sich bereit für eine Verlängerung seines zuvor bis 2024 gültigen Arbeitspapiers. Der Verein reagierte rasch und hat Klopp sowie dessen engste Assistenten Pepijn Lijnders und Peter Krawietz um zwei zusätzliche Jahre bis 2026 gebunden, wie der Klub am Donnerstagabend bestätigt.

Der frühere Bundesliga-Trainer stiess im Herbst 2015 aus Dortmund zu Liverpool und hat mit dem englischen Traditionsklub unter anderem einen englischen Meistertitel und die Champions League gewonnen. In dieser Saison bieten sich noch in nicht weniger als fünf Wettbewerben Titelchancen.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022