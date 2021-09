“Einer der Besten aller Zeiten” – Klopp hält Loblied auf Zlatan Ibrahimovic

Liverpools Trainer Jürgen Klopp findet vor dem Champions League-Duell mit Milan höchst anerkennende Worte für Stürmer Zlatan Ibrahimovic.

Der schwedische Torjäger wird am Mittwochabend an der Anfield Road auflaufen. Reds-Coach Jürgen Klopp hat allergrössten Respekt vor dem 39-Jährigen und verwendet zur Beschreibung des Angreifers sogar Superlativen, die sonst vor allem Zlatan selbst nutzt, wenn er über sich redet.

Klopp gerät auf der Pressekonferenz vor dem Spiel regelrecht ins Schwärmen: “Zlatan, welch ein Spieler! Ich habe gesehen, wie er sich von seiner Verletzung zurückgekämpft hat. Er kam ins Spiel und hat direkt getroffen. Er ist ein Mann für aussergewöhnliche Momente. Und er ist einer der besten Spieler aller Zeiten. Er kriegt das letzte aus seinem Körper heraus.”

Grosse Anerkennung für den Stürmer, der in seinem vergleichsweise hohen Alter noch immer auf höchstem Niveau spielt und in dieser Saison endlich auch wieder in der Königsklasse mittun kann.

psc 14 September, 2021 13:51