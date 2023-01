Jürgen Klopp ist offen für den Job als Bundestrainer

Liverpools Trainer Jürgen Klopp schliesst ein künftiges Engagement als Bundestrainer nicht aus.

Der 55-Jährige kann sich durchaus vorstellen, eines Tages beim DFB einzusteigen. «Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht», sagt Klopp im Interview mit der «Sport Bild».

Nach dem enttäuschenden Abschneiden Deutschlands wurde der Reds-Coach direkt als Favorit auf die Nachfolge von Hansi Flick gehandelt. Dieser blieb nun aber erst einmal im Amt.

Klopp seinerseits steht in Liverpool bis 2026 unter Vertrag. Dort verläuft die aktuelle Saison zwar überhaupt nicht nach Wunsch, an einen vorzeitigen Abschied denkt der Startrainer jedoch nicht. Er sei ein «extrem verantwortungsbewusster Mensch». Deshalb könne er in Liverpool nicht einfach sagen: «Ich bin jetzt weg hier.»

Klar ist für ihn indes, dass er nach dem Aus beim Premier League-Klub erst einmal eine Pause einlegt: «Wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal.»

