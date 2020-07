Jürgen Klopp kündigt Rückkehr nach Deutschland an

Liverpools Trainer Jürgen Klopp weiss bereits, dass er in Zukunft nach Deutschland zurückkehren wird.

Spätestens nach seiner Trainerkarriere wird es den amtierenden Liverpool-Boss wieder in seine Heimat ziehen, kündigt der 53-Jährige bei “SWR Sport” an. “Zum Leben 100-prozentig, nach meiner Karriere definitiv. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es sogar Mainz sein”, so Jürgen Klopp.

Die Gegenwart heisst für den Erfolgscoach aber Liverpool. Dort ist er noch bis 2024 gebunden und fühlt sich pudelwohl. Sollten sich die Wege danach trennen, was “wirklich möglich ist nach dann neun Jahren”, wolle er ein Sabbatjahr einlegen.

Darauf freut sich Klopp bereits ein wenig. Er könne dann “vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben genau das machen, worauf ich gerade Bock habe. Vielleicht ist das ein Verein, vielleicht eine Nationalmannschaft.” Gleichzeitig fügt er hinzu: “In fünf Jahren kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen.”

Bereits kurzfristig freut er sich auf eine Rückkehr nach Deutschland. Nach Abschluss der Premier League-Saison werde er dahin reisen, um “mal wieder ins Restaurant zu gehen und die neue Normalität in Deutschland zu geniessen”.

psc 13 Juli, 2020 09:14