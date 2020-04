Jürgen Klopp will Timo Werner treffen

Timo Werner steht weiterhin fest im Fokus des FC Liverpool. Trainer Jürgen Klopp möchte den deutschen Nationalspieler so rasch wie möglich treffen.

Der Reds-Coach plant laut “Sport Bild” fest mit dem 23-Jährigen und will diesen im Sommer an die Anfield Road lotsen. Von diesem Vorhaben will er den Torjäger in einem persönlichen Gespräch überzeugen. Derzeit machen Jürgen Klopp die Restriktionen im Zusammenhang mit der Coronakrise einen Strich durch die Rechnung. Doch sobald die Reisesperren aufgehoben wird, möchte der Liverpooler Trainer Timo Werner offenbar kontaktieren.

Der Angreifer ist noch bis 2023 an RB Leipzig gebunden. Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist laut “Sport Bild” aber unwahrscheinlich. Liverpool scheint sich in den Vordergrund gedrängt zu haben, nachdem sich mit dem FC Bayern ein anderer potentieller Kandidat zuletzt sehr ruhig verhielt und keine Kontaktaufnahme anstrebte. Dies könnte sich im Hinblick auf den Sommer allerdings durchaus noch ändern.

psc 15 April, 2020 10:53