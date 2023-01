«Eine verrückte Zahl»: Jürgen Klopp vor 1’000. Spiel als Trainer

Wenn der FC Liverpool in der Premier League den FC Chelsea empfängt (Samstag, 13.30 Uhr), wird Jürgen Klopp eine besondere Marke knacken: Er steht zum 1’000. Mal als Trainer an der Seitenlinie.

Der FC Liverpool ist die dritte Trainerstation von Jürgen Klopp. Zuvor coachte der gebürtige Stuttgarter in Deutschland bereits Borussia Dortmund und den 1. FSV Mainz 05. Über die Jahre sammelte der 55-Jährige damit unzählige Spiele. Genau genommen sind es bis dato 999. Das kommende Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wird sein 1.000 sein. Davon gewann er 538, verlor 222 und spielte 239-mal remis.

1’000 Spiele als Coach seien «eine verrückte Zahl», sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor seinem besonderen Jubiläum. Er fühle sich nicht weniger als «blessed», also «gesegnet». Gleichzeitig rückt die aktuelle Situation rund um Liverpool in den Hintergrund. «Es ist der beste Job der Welt, ich liebe ihn und bin froh, dass ich ihn ausüben darf», so Klopp, «weil ich nichts anderes kann. Es ist keine Sekunde langweilig».

adk 21 Januar, 2023 11:10