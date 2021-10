Jürgen Klopp hat den Zeitpunkt seines Abschieds von Liverpool festgelegt

Jürgen Klopp bestreitet inzwischen bereits seine siebte Saison als Trainer des FC Liverpool. Der 54-jährige Deutsche wird das Ende seiner Ära bei den Reds höchstwahrscheinlich selbst bestimmen. Den Zeitpunkt hat er offenbar bereits festgelegt.

Wie “The Athletic” berichtet, geht Klopp davon aus, dass er mit Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2024 den FC Liverpool verlassen wird. Dann soll der Starcoach erst einmal eine Auszeit einplanen, in der er sich erst einmal erholen und etwas abschalten will. Ob und wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen.

Klopp hat aber schon mehrfach angedeutet, dass er nicht bis ins hohe Alter Trainer bleiben will. Was ihn indes reizen soll, ist das Trainieren einer Nationalmannschaft. Am liebsten jene seiner Heimat.

psc 7 Oktober, 2021 11:38