Klopp deutet Firmino-Verlängerung an

Der Vertrag von Roberto Firmino läuft beim FC Liverpool zum Saisonende aus. Gespräche bezüglich einer Verlängerung laufen.

Roberto Firmino könnte dem FC Liverpool erhalten bleiben. Zumindest deutet Cheftrainer Jürgen Klopp dies nun an. «Es finden normale Gespräche statt, also werden wir sehen, was dort passiert», sagte Klopp im Rahmen des 3:1-Siegs gegen den FC Southampton.

Firmino lief in dieser Saison in 21 Pflichtspielen für den FC Liverpool auf und erzielte neun Tore sowie vier Assists.

adk 13 November, 2022 11:40