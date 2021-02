Klopp gibt Premier-League-Titel auf

Die letzten beiden Jahre unter Jürgen Klopp waren beim FC Liverpool von Erfolg gekrönt. Aktuell schwächelt der LFC, weshalb der Teammanager den Meistertitel bereits abschreibt.

Mit der Titelverteidigung in der Premier League wird es laut Jürgen Klopp nichts werden. Nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Leicester City wurde der Cheftrainer der Reds gefragt, ob er nun die Meisterschaft bereits aufgebe. “Ja”, teilte ein emotionaler Klopp mit und erklärte: “Ich kann es nicht glauben, aber Ja.”

Zuvor meinte er noch: “Wir befassen uns nicht mit dem Titel, wir sind nicht dumm. Wir haben am Dienstag ein schweres Spiel (gegen Leipzig in der Champions League; d. Red.) und am Samstag das Derby gegen Everton. Daran denken wir. Wenn wir letztendlich eine gute Saison spielen wollen, müssen wir diese Spiele gewinnen.” Auf Tabellenführer Manchester City sind es für Liverpool und Klopp immerhin bereits 13 Zähler Abstand.

adk 14 Februar, 2021 17:02