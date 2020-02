Klopp reagiert auf Werner-Spekulationen

Seit Wochen halten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Timo Werner zum FC Liverpool. Jürgen Klopp hat sich nun zu den Mutmassungen geäussert.

Kommt Timo Werner zur neuen Saison zum FC Liverpool? “Was ich sagen kann: Ich bevorzuge es, wenn Spieler, die über uns reden, positiv über uns reden. Und nicht etwa sagen: Das ist der letzte Klub, zu dem ich gehen würde”, sagte Jürgen Klopp grinsend vor der “Sky”-Kamera.

Werner hatte sich zuletzt äusserst wohlwollend in Richtung des Liverpooler Teammanagers geäussert und Klopp als “den besten Trainer der Welt” bezeichnet: “Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde.”

RB Leipzig bemüht sich darum, seinen Star-Angreifer zu halten. Im kommenden Sommer greift jedoch eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegt. RB sind somit die Hände gebunden.

Der 23-jährige Werner ist in überragender Verfassung. In 33 Pflichtspielen beteiligte sich der deutsche Nationalangreifer bereits an 38 Treffern direkt (27 Tore, 11 Vorlagen).

aoe 29 Februar, 2020 16:38