Klopp will trotz Finalniederlage feiern: “Ich hoffe, dass alle in Liverpool kommen”

Obwohl der FC Liverpool das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren hat, will Jürgen Klopp feiern. Und zwar bereits am Sonntag.

Jürgen Klopp will an der Feierparade in Liverpool festhalten – und das obwohl die Reds den Henkelpott nicht mit im Gepäck haben. “Selbst wenn niemand auf dem Planeten verstehen wird, dass wir eine Parade machen, machen wir eine. Ich hoffe, dass alle in Liverpool kommen”, so der Teammanager der Engländer nach dem 0:1 gegen Real Madrid.

Der FC Liverpool hat in der Saison 2021/22 den FA-Cup gewonnen, scheiterte in Premier League und Champions League knapp. “Wir werden diese Saison feiern. Nach etwas Schlaf und ein paar Worten von mir werden meine Spieler das hoffentlich auch verstehen”, so Klopp vor der Rückreise von Paris nach Liverpool.

adk 29 Mai, 2022 11:58