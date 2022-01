Komplizierte Verlängerung: Salah sieht sich zu Klarstellung gezwungen

Der Vertrag von Mohamed Salah läuft beim FC Liverpool 2023 aus. Verlängert werden konnte er bis dato nicht. Nun spricht der Stürmer.

Mit 23 Toren aus 26 Pflichtspielen beweist Mohamed Salah in dieser Saison abermals seinen hohen Stellenwert für den FC Liverpool. Dennoch finden der 29-Jährige und die ‘Reds’ in puncto Vertragsverlängerung bis dato nicht zueinander. Englische Medien spekulieren immer wieder darüber, der Ägypter würde dem Premier-League-Klub zu hohe Forderungen stellen. Dies wies der Offensivstar nun aber gegenüber dem Männermagazin “GQ” zurück.

“Ich möchte bleiben, aber es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt in ihren Händen”, sagte Salah. “Sie”, so der 2017 von der AS Rom verpflichtete Angreifer, “wissen, was ich will. Ich verlange keine verrückten Sachen”.

Für Salah gehe es um mehr als nur um Geld – er lege viel Wert auf Anerkennung. “Wenn du um etwas bittest und sie dir zeigen, dass sie dir etwas geben können”, meinte er, “dann sollten sie es auch tun, weil sie zu schätzen wissen, was du für den Verein getan hast. Ich bin jetzt schon das fünfte Jahr hier. Ich kenne den Verein sehr gut. Ich liebe die Fans. Die Fans lieben mich.” Woran es dann noch scheitert, bleibt unklar. Zudem gilt es abzuwarten, ob sich die Parteien doch noch einig werden können.

adk 11 Januar, 2022 11:33