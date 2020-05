Kylian Mbappé von Anruf von Jürgen Klopp geschmeichelt

Liverpools Trainer Jürgen Klopp soll den Vater von Kylian Mbappé wegen eines allfälligen Transfers des Torjägers an die Anfield Road angerufen haben. Der PSG-Stürmer ist geschmeichelt.

Im vergangenen Monat soll es eine Unterredung zwischen Klopp und Wilfried Mbappé gegeben haben. Dabei habe sich der deutsche Liverpool-Coach erkundigt, ob ein künftiger Wechsel des französischen Weltmeisters zu den Reds infrage käme. Kylian Mbappé könnte dies tatsächlich in Erwägung ziehen, zumindest zeigt er sich vom Interesse geschmeichelt.

Der 21-Jährige spielt seit 2017 für PSG. Der Ligue 1-Klub ist an einem Abgang alles andere als interessiert und bietet dem Nationalspieler einen neuen Mega-Vertrag an, der ihn gehaltstechnisch angeblich in die Sphären von Neymar bringen würde.

Ob Mbappé zustimmt, ist offen. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2022. Neben Liverpool interessiert sich vor allem auch Real Madrid für seine Dienste.

psc 12 Mai, 2020 11:47