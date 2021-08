“Leuchtturm” Fabinho verlängert bei Liverpool

Der brasilianische Defensivstratege Fabinho unterzeichnet beim FC Liverpool einen neuen Kontrakt.

Der 27-jährige Allrounder stiess im Sommer 2018 von Monaco zu den Reds und hat sich dort nach kurzer Eingewöhnungszeit als Leistungsträger und “Leuchtturm” etabliert. Jetzt unterschreibt Fabinho einen neuen Vertrag. Zur Länge macht der Premier League-Klub wie üblich keine Angaben.

“Wir wissen, dass wir mit diesen Spielern in allen Wettbewerben sehr weit kommen können. Im letzten Jahr haben wir keine Trophäen gewonnen, also denke ich, dass jeder hungrig ist (…) Hoffentlich schaffen wir das in dieser Saison”, wird Fabinho anlässlich seiner Unterschrift zitiert.

psc 3 August, 2021 18:45