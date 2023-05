Liverpool bestätigt Abschied von Quartett um Firmino

Der brasilianische Angreifer hat Trainer Jürgen Klopp bereits vor einiger Zeit darüber informiert, dass er im Hinblick auf die kommende Saison eine neue Herausforderung annehmen will. Neben ihm verlassen die Reds zum Saisonende auch die Mittelfeldspieler James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain und Naby Keita.

Alle vier Profis verfügen über Verträge, die zum Saisonende auslaufen und nicht mehr verlängert werden. Milner soll bei Brighton & Hove Albion unterschreiben. Firmino könnte bei Barça anheuern. Wohin es Oxlade-Chamberlain und Keita zieht, ist noch offen.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

